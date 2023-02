Ricapitalizzazione Ansaldo, oggi il tavolo con il ministro. Cisl: "Vogliamo garanzie e cronoprogramma"

I sindacati non mollano la presa sulla ricapitalizzazione di Ansaldo Energia, e chiedono al governo garanzie e cronoprogrammi. In sintesi, la richiesta è di passare dalle parole ai fatti.

Dal Governo "ci aspettiamo garanzie e tempi della ricapitalizzazione" di Ansaldo Energia. Lo scrivono il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Andrea Capogreco, Rsu Fim Cisl Liguria per Ansaldo in vista del tavolo di oggi, 7 febbraio, con il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso.

"L'incontro in programma al ministero deve dare garanzie e tempi sulla ricapitalizzazione di Ansaldo Energia - ribadiscono - ci aspettiamo un confronto importante che ci permetta di dare risposte concrete". Trattandosi di "un'azienda così importante e strategica per il nostro paese e che deve avere un ruolo importante sulla transizione energetica non ci devono essere interrogativi: in questo senso il Governo deve prendere una posizione chiara".

Quella della ricapitalizzazione di Ansaldo è una storia lunga e travagliata: dopo lo sciopero dello scorso ottobre, con l'occupazione dell'aeroporto di Genova, Cassa Depositi e Prestiti aveva inviato una lettera in cui parlava di ricapitalizzazione, per la gioia dei lavoratori. Ma alle parole non sono ancora seguiti i fatti. A dicembre l'ad Marino aveva minacciato di dimettersi se il provvedimento non sarebbe arrivato entro fine anno, e infatti a gennaio ha lasciato l'azienda per approdare a Hitachi Rail.

Ultimamente, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, parlando dell'incontro odierno tra il ministro Urso e i sindacati, ha confermato la volontà di ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Si aspettano, adesso, i fatti.