Oltre due milioni di turisti a Genova nel 2022, è record storico

Chi affitta appartamenti o stanze a Genova e gli albergatori forse se ne sono già accorti, ma ora a confermare i dati sono arrivate anche le parole del sindaco, Marco Bucci.

"Per la prima volta nella storia - si legge in un post sui profili social del sindaco - Genova supera 2 milioni di presenze di turisti in un anno. Numeri che ci riempiono di orgoglio e che dimostrano che la nostra città è sempre più viva e attrattiva per i visitatori italiani e stranieri".

"Un boom di presenze - conclude il sindaco - concluso con un capodanno da tutto esaurito nei nostri hotel. Un risultato straordinario che dimostra tutte le potenzialità della nostra Genova e che getta le basi per un 2023 da record".

Per una curiosa coincidenza, il post è apparso negli stessi minuti in cui si è appresa la notizia che la procura indaga sul capodanno di Genova, dunque il record di turisti assume in questo momento un sapore agrodolce, in attesa che gli inquirenti, si spera, escludano eventuali responsabilità.