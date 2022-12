Case, previsto aumento delle quotazioni a Rapallo nei prossimi due anni

Da un’analisi effettuata da un noto gruppo immobiliare, si evidenza che il mercato immobiliare residenziale di Rapallo è in crescita, trainato dal segmento lusso e dal turismo. Nel corso del 2021 le transazioni hanno segnato un aumento del +58% passando da 523 a 809 immobili transati. Analizzando la serie storica che va dal 2013 al 2021 si vede come il mercato sia aumentato del +148%, complice anche il costante e positivo andamento delle compravendite di immobili di pregio.

IL MERCATO RESIDENZIALE DI PREGIO

Nella nota destinazione turistica ligure, il prezzo medio richiesto per le abitazioni di segmento luxury è di circa 2,5 milioni di euro per una superficie media di 233 mq. Le zone più ricercate sono il centro storico e la zona di San Michele di Pagana, frazione di Rapallo, oltre alle due coste di levante (Parco Casale) e ponente (Porto) con le rispettive prime colline.

"Nel 2020, anche per effetto della pandemia, si è assistito a un boom dell'immobiliare di pregio, dovuto al desiderio di scegliere abitazioni più grandi, dotate di spazi aperti e di tutti i comfort necessari a garantire una qualità della vita di altissimo livello, che ha portato a un aumento dei valori immobiliari tra il 3% e il 5%. Il 2021 ha segnato un record per l’andamento del mercato residenziale con 809 transazioni, +58% rispetto al 2020", dichiara Cristiano Tommasini, relationship manager Liguria Gruppo Gabetti.

"D’altra parte, Rapallo è tra le città più attrattive del comprensorio. Sono previsti milioni di investimenti tra pubblico e privato, che riguardano nuove strutture ricettive e abitative ed anche il nuovo porto. Si evidenziano altri importanti interventi quali la messa in funzione del nuovo depuratore ed un nuovo arenile in pieno centro città, senza dimenticare la riqualificazione del lungo mare davanti alle residenze dello storico Hotel Savoia, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, di cui il Gruppo gestisce la commercializzazione con il team Santandrea Luxury Houses".

CARATTERISTICHE DEL MERCATO RESIDENZIALE DI PREGIO A RAPALLO

IL MERCATO DELLE SECONDE CASE E TURISTICO

Il settore residenziale è ovviamente trainato anche dal mercato delle case vacanza. Secondo uno studio targato FIMAA-Nomisma, nella classifica delle principali località turistiche italiane, per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi, Rapallo si posiziona all’ottavo posto con 10.500 euro al metro quadrato.

Per quanto riguarda la dimensione turistica, nei primi 9 mesi del 2022 gli arrivi a Rapallo si sono concentrati soprattutto nel periodo primavera-estate con picchi di oltre 19.662 presenze a luglio e circa 18.000 ad agosto.

Gli stranieri hanno fatto registrare una presenza maggiore rispetto agli italiani. Sono infatti aumentati nel 2022 del +39% a luglio e del +17% ad agosto, rispetto agli stessi mesi del 2021.

PROVENIENZA STRANIERI 2022 – CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

MOVIMENTI TURISTICI - ESERCIZI RICETTIVI NEI PRIMI 9 MESI DEL 2022 – RAPALLO

QUOTAZIONI

Sono due le zone di Rapallo che hanno registrato una performance positiva a livello di valori. Innanzitutto, la zona comprendente l’area del centro cittadino e parte dei versanti a nord-est e a nord-ovest della città è quella che, nel 2022, ha visto maggiormente crescere i valori immobiliari per le abitazioni residenziali. In questa zona, infatti, dal 2019 al 2022 la variazione percentuale si posiziona in territorio positivo tra il +3% e il +5%.

La zona comprendente l’area che si affaccia sul Porto, insieme ai due versanti collinari di ponente e levante, dal 2016 al 2022 ha invece conosciuto un recupero dei valori immobiliari per le abitazioni residenziali. Le previsioni indicano un possibile aumento delle quotazioni nei prossimi anni, anche alla luce degli interventi previsti dall’amministrazione comunale che ricadranno nell’area.

I DRIVER DI SVILUPPO

Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati Comune di Rapallo

"A Rapallo, le iniziative di sviluppo immobiliare, i flussi turistici in aumento, i progetti infrastrutturali e di rigenerazione urbana promossi dalla città, fanno prevedere una crescita del mercato residenziale in termini sia di compravendite sia di quotazioni. Crescita favorita dalla spinta del mercato post 2020 e dal brand Rapallo su cui sta lavorando l’amministrazione comunale. La nostra previsione per il biennio 2023/2024 è un aumento graduale delle quotazioni intorno al +4%", continua Cristiano Tommasini.

"Secondo la nostra esperienza saranno tre i driver di sviluppo che interesseranno il settore del real estate a Rapallo: il residenziale di lusso anche legato agli affitti brevi, il senior living e l’alberghiero. Il primo continuerà ad attrarre i cosiddetti high spender, nonché investitori istituzionali. Il secondo si concentrerà invece su complessi residenziali innovativi caratterizzati da servizi che consentano ai residenti anziani di mantenere uno stile di vita autonomo. Per quanto riguarda invece l’hôtellerie, Rapallo dovrà continuare il percorso già tracciato nel promuove politiche di riqualificazione di immobili a uso alberghiero e ampliare l’offerta ricettiva high level", conclude Cristiano Tommasini. (Fonte: Ufficio Studi Gabetti – Patrigest su dati Agenzia delle Entrate).