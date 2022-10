Nuovo supermercato a Quinto, sconti per over 65

Ha aperto a Quinto un nuovo supermercato. Il punto vendita, con insegna Doro, si trova in via Murcarolo 15 rosso, vicino ai giardini di Quinto, a pochi passi dalla spiaggia.

Nel nuovo punto vendita lavorano sette persone. Il negozio, comodo ai mezzi, oltre a offrire pane fresco sfuso tutti i giorni, dispone dei reparti ortofrutta fresca, salumeria e macelleria con prodotti di primissima qualità. Tante offerte tutti i giorni.

Non c'è un parcheggio riservato ai clienti, ma lunedì e mercoledì è previsto lo sconto del 10% sulla spesa per over 65. Le consegne a domicilio vengono effettuate in giornata e nel punto vendita si possono fare acquisti con Primia card, che permette di accumulare sconti e non punti.