Puntuali all'82,30%, il primato di Vueling a Genova

Secondo Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell'aviazione, Vueling, parte del gruppo Iag, ha registrato importanti risultati in Italia nel 2023 in termini di puntualità: guardando agli aeroporti italiani, Vueling è stata la compagnia più puntuale dell’anno a Genova (con un tasso dell'82,30%), Napoli (81,70%) e Cagliari (85%).

Vueling occupa la seconda posizione a Roma Fiumicino (75,30%), una delle basi internazionali della compagnia, ma ha il primato in termini di voli operati in questo aeroporto rispetto alle altre compagnie low cost. Raggiunge il secondo posto anche al Marco Polo di Venezia (80,20%), Milano Malpensa (72,70%), Firenze (74,10%), Torino (76,20%) e Catania (76,60%). Infine, terzo posto a Bologna (81,50%), Bari (82,50%) e Palermo (75%).

Ampliando lo sguardo a livello globale, Vueling è risultata la terza compagnia aerea low-cost più puntuale d'Europa nel 2023, con un tasso di puntualità dell'80,85% sugli oltre 216mila voli operati nell'ultimo anno.

Durante l'anno appena trascorso, secondo il rapporto The On-Time Performance Review 2023, Vueling si è attestata al sesto posto tra le compagnie aeree europee e al nono posto a livello mondiale tra le compagnie aeree low-cost. Inoltre, tra le dieci compagnie aeree più puntuali in Europa, Vueling è risultata la seconda compagnia aerea con il maggior numero di voli operati nel periodo analizzato.

Avviati nel 2008, i rapporti di Cirium sulle prestazioni delle compagnie aeree e degli aeroporti sono tra quelli che nel settore dell'aviazione esistono da più tempo. L'analisi si basa sui dati provenienti da oltre 600 fonti, che forniscono informazioni sui voli in tempo reale ed è supervisionata da un comitato consultivo indipendente, che ne garantisce l'accuratezza e la precisione.