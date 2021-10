Edilizia, Bonus 110%: ormai ufficiale la proroga per tutto il 2023

Il Ministero dell’Economia e Finanza ha reso ufficiale l’intenzione di prorogare anche per l’anno 2023 il bonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico

Il super bonus fiscale del 110% per gli interventi di ristrutturazione finalizzati a migliorare l’efficienza energetica di immobili ed edifici sarà ulteriormente prorogato a tutto il 2023.

La conferma arriva direttamente dal Ministero dell’Economia attraverso la nota di aggiornamento al D.E.F. (Documento di economia e finanza) nella quale è specificato che, nella Legge di Bilancio 2022-2024, saranno stanziate le risorse necessarie a rinnovare la misura.

Per conoscere tutti i dettagli di questa proroga sarà necessario però attendere la prima bozza ufficiale del disegno di Legge di Bilancio. Un provvedimento che il Parlamento dovrà approvare entro il 31 dicembre di quest’anno e che conterrà tutti i dettagli sull’estensione di questo beneficio fiscale.

Una misura centrale nei piani del Governo per il rilancio dell’economia. Le coperture necessarie alla sua estensione arrivano anche dai fondi del P.N.R.R. (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che prevede, nel capitolo dedicato alla transizione ecologica, una missione dedicata proprio al potenziamento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati.

Questo beneficio fiscale in Liguria, secondo i dati di ENEA e del Ministero della Transizione Ecologia, ha già riguardato ben 356 edifici per più di 52 milioni di euro di investimenti ammessi in detrazione.