Prezzi medi benzina e diesel: Liguria tra le regioni più care d'Italia

Il primo agosto è scattato l'obbligo per i gestori degli impianti di rifornimento di tutta Italia di esporre il prezzo medio giornaliero dei carburanti. Intanto la cavalcata dei prezzi di benzina e diesel non pare arrestarsi. Ogni giorno sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy vengono pubblicati i prezzi medi per regione e la media nazionale, questi provvedimenti dovrebbero, nell'intento del Governo, favorire la trasparenza e la concorrenza. La Liguria si attesta tra le regioni più care d'Italia, venerdì 4 agosto 2023 il prezzo medio della benzina nella nostra regione è di 1.952 euro, quello del diesel 1.832, tra i più alti del Paese. I prezzi sono intesi in modalità self, disponibili anche quelli di gpl (0.775) e metano (1.425). La classifica riguarda le regioni italiane, per quello che riguarda il Trentino Alto Adige vengono forniti i dati delle due province autonome di Bolzano e Trento e non quello della regione.

Classifica caro benzina, Liguria tra le regioni dove costa di più

I prezzi medi sono riferiti alla modalità 'Self' e sono pubblicati (e aggiornati) quotidianamente sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Quelli nella classifica seguente riguardano venerdì 4 agosto 2023.

Provincia di Bolzano 1.959

Puglia 1.958

Liguria 1.952

Calabria 1.951

Basilicata 1.948

Sardegna 1.948

Friuli Venezia Giulia 1.939

Valle d'Aosta 1.939

Sicilia 1.938

Provincia di Trento 1.937

Molise 1.931

Campania 1.926

Lombardia 1.926

Piemonte 1.926

Toscana 1.926

Abruzzo 1.924

Umbria 1.924

Emilia Romagna 1.923

Lazio 1.919

Veneto 1.912

Marche 1.909

Classifica caro diesel, dove costa di più

