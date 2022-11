Genova tra le città d'Italia in cui si spende di più per luce e gas

Genova è una delle città italiane in cui si spende di più per luce e gas. Il dato emerge dalla classifica stilata dall'Associazione nazionale consumatori che prende in considerazione l'aumento dei prezzi ad ottobre 2022. A livello nazionale, come riporta Today.it l'aumento è stato del 135% su base nazionale, con una stangata a famiglia pari in media a 1.820 euro in più in un anno. Il nostro dato è però superiore con un aumento del 147,8% che posiziona la Superba al dodicesimo posto di una classifica che prende in considerazione 70 città d'Italia. Rimanendo in Liguria spicca anche il decimo posto di Imperia (+148,1%) mentre il dato di La Spezia è indentico a quello genovese, non compare Savona.

Le città più virtuose e quelle più tartassate

La città più virtuosa è Potenza con un aumento dei prezzi pari al +96,1%, seguono Aosta (+98,3%) e Napoli (+108,3%), il podio di quelle più tartassate comprende invece Perugia (+163,8%), Terni (+160,7%) e Teramo (+152,2%).

La classifica completa

Di seguito, la classifica completa delle città con l'inflazione più alta per energia elettrica, gas e altri combustibili (mese di ottobre 2022, dati tendenziali in percentuale).