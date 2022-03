I distributori di Genova dove la benzina costa meno

Prezzi della benzina alle stelle a Genova, così come nel resto d'Italia, dove è stata ormai superata la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Poco cambia per il gasolio, quasi allineato alla verde. Risultato? Sono sempre più introvabili le pompe di benzina che vendono un litro di carburante con cifre da "1 virgola". Anzi, a Genova non esistono praticamente più (l'unica segnata da PrezziBenzina.it nella mattinata di giovedì 10 marzo è la Q8 di Sant'Ilario Sud, oppure, a Bargagli, sempre la Q8).

Il costo della senza piombo a Genova ondeggia tra i 2,1€ e i 2,2 mentre in non poche pompe in città è arrivata oltre i 2,30 euro, in qualcuna anche oltre 2,40.

Secondo l'app PrezziBenzina nella mattinata di giovedì, i distributori con la benzina più a buon prezzo (tenendo conto però che le cifre cambiano spesso, e che l'app dovrebbe essere costantemente aggiornata con le segnalazioni degli utenti) a Genova e dintorni sono: