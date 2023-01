Nuova area piscina e restauro della suite Baronessa, l'hotel Splendido si rifà il look

Belmond annuncia l'inizio del percorso di rinnovamento dello Splendido, A Belmond Hotel, Portofino. Emblema del fascino di Portofino sin dagli anni '50, la gran dama della Liguria vedrà un progressivo rifacimento in più fasi curato dal celebre studio d'architettura Martin Brudnizki Design Studio con la prima parte che verrà completata nel giugno 2023.

Nell'arco di diversi anni, il team intraprenderà un meticoloso restauro dell'ex monastero benedettino del XVI secolo, onorando la storia dell'edificio e conferendo con la giusta sensibilità una rilevanza contemporanea. Nel corso di ogni riapertura estiva, l'hotel svelerà nuovi spazi, con il primo debutto ufficiale nel giugno 2023.

Questa fase includerà una nuova area piscina e una nuova esperienza culinaria intima in una villa familiare presso il ristorante The Pool Grill, oltre al restyling completo della suite Baronessa. Ispirata ai nobili palazzi della regione, la spettacolare suite unirà la ricca tradizione e la narrazione della riviera italiana, con il comfort e l'eleganza contemporanei.

"Lo Splendido è una vera icona e quindi il nostro approccio al progetto di ristrutturazione è stato simile a quello di un ritrattista, creando un progetto incentrato sull'edificio e che è tanto un restauro, quanto un ringiovanimento", afferma Martin Brudnizki, fondatore di Martin Brudnizki Design Studio.

Mbds è uno studio di architettura d'interni e design di fama internazionale con sede a Londra e New York, noto per progetti innovativi in tutto il mondo e clienti come The Royal Academy of Arts e Daniel Boulud.