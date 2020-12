Porto di Pra', in funzione due nuove maxi gru elettriche

Sono entrate in funzione lunedì le due nuove gru ferroviarie elettriche installate nel Psa di Pra’.

Con le due nuove, il porto di Genova arriva a quattro gru ferroviarie destinate al carico e scarico dei treni in modo rapido ed efficace.

Azionate ad elettricità, le maxi gru riducono l'impatto ambientale e rendono il Terminal in grado di ospitare contemporaneamente tre mega portacontainer di ultima generazione da oltre 20.000 teu e una quarta nave di dimensioni inferiori. Costruite dalla società austriaca Kuenz, sono equipaggiate con un sistema di diagnostica remota per una più veloce gestione degli allarmi, e per il Gruppo Psa hanno comportato un investimento di 7 milioni di euro.

All'entrata in servizio delle due nuove gru hanno partecipato il presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il presidente del porto Paolo Emilio Signorini e il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini.