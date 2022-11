Toti: "Per la prima volta a Genova portacontainer larga 40 metri"

Proveniente da Gioia Tauro, poco dopo le 9 di mercoledì 30 novembre è arrivata nel porto di Genova, a calata Bettolo, la nave portacontainer Msc Coruna. "Oggi è una giornata storica per il porto di Genova - ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti -: la prima nave larga 40 metri ha fatto il suo ingresso a calata Bettolo con un carico di circa 6.000 teus, quasi raddoppiando la capacità rispetto ai 3.500 teus trasportati dalle navi più piccole, larghe 32 metri, la dimensione massima prevista fino a ieri".

"Si tratta di un traguardo straordinario - prosegue Toti -, che aumenta notevolmente l'operatività del terminal, porta lavoro e ricchezza a tutto il porto e alla nostra città. Le operazioni si sono svolte in modo impeccabile con un grande lavoro di tutti i soggetti coinvolti, per cui ringrazio in particolare la Capitaneria di Porto, il direttore marittimo della Liguria l'ammiraglio Liardo e l'Autorità Portuale".

"Questo primo passo è solo un assaggio di quello che accadrà quando la nuova diga di Genova sarà terminata e consentirà l'ingresso di navi anche tre volte più grandi. Siamo al lavoro - conclude - per una Liguria ancora più competitiva e pronta a cogliere al meglio le sfide del futuro".

In realtà ci sono precedenti di navi ancora più grosse, approdate a Genova. Il 30 novembre 2015, esattamente sette anni prima della Msc Coruna, arrivò la Wondrous della compagnia Yang Ming, larga 51 metri, e nel dicembre del 2017 la Msc Istanbul, portacontainer lunga 399 metri e larga 54 metri con stazza lorda di 176.490 tonnellate.