In val Polcevera apre un nuovo supermercato

Il nuovo supermercato Conad City in via Anfossi a Pontedecimo è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 20 e dispone di parcheggio

Giovedì 28 gennaio alle ore 9 apre il nuovo Conad City a Genova Pontedecimo in via Anfossi 252/R. Il nuovo supermercato, che si sviluppa su 600 mq di superficie di vendita, conta cinque casse tradizionali e impiega 22 persone. Il supermercato offre un ampio parcheggio sopraelevato e all'interno è possibile navigare gratuitamente in internet.

Il cliente ha a disposizione un ampio assortimento di prodotti, con particolare riguardo al prodotto tipico e alla valorizzazione del territorio. Il settore ortofrutta vede anche uno spazio dedicato a piante e fiori. La macelleria self-service offre carni selezionate provenienti da allevamenti controllati e certificati durante tutto il ciclo produttivo.

«Con l’apertura di oggi vogliamo offrire ai nostri clienti non solo un punto vendita per la spesa quotidiana, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti di Pontedecimo e delle aree limitrofe – sottolinea Francesca Cristina Canepa, Socia Conad nella realtà Genovese –. Grazie ad un ampio assortimento con particolare attenzione ai reparti freschi, saremo in grado di soddisfare ogni esigenza dei consumatori, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza, e instaurando un forte legame col territorio in cui lavoriamo».

