Pnrr: Italia in ritardo, Ance Liguria chiede che l'Ue riveda i tempi

Ance Liguria (Associazione nazionale costruttori edili) denunicia la situazione di difficoltà del settore delle costruzioni e la sostanziale impossibilità di completare le opere finanziate con i fondi del Pnrr nei tempi prescritti dall'Europa, col rischio di perdere i fondi a causa dei ritardi.

Una situazione che deriva dalle tensioni sullo scacchiere internazionale, prima la pandemia e ora il conflitto in Ucraina hanno reso ancora più complicato reperire le materie prime che, peraltro, hanno visto un forte incremento dei prezzi.

Sarebbe necessaria una generale revisione del Pnrr e delle tempistiche previste per la sua attuazione, tenendo conto della crisi internazionale che ha completamente mutato lo scenario internazionale, con riflessi diretti sulle economice nazionali e locali.

Secondo l'associazione ligure dei costruttori sarebbe necessario individuare delle opere prioritarie, che siano davvero strategiche per la crescita, concentrando su queste sforzi e fondi. Per farlo però occorre avviare un confronto con l'Unione Europea per rivedere tempi e contenuti del Pnrr, eliminando dal piano gli interventi che nulla hanno a che fare con efficientamento tecnologico, resilienza, riconversione energetica e infrastrutture.

Ance Liguria sottolinea l'importanza di puntare su opere che posso essere completate in tempi relativamente brevi e che possono servire al sistema Paese: