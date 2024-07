Pnrr e Pnc, online il sito del Comune con i progetti in tempo reale

È finalmente online, alla pagina pnrr.comune.genova.it, il nuovo sito Pnrr e Pnc del Comune di Genova. Il sito è una piattaforma di monitoraggio, che illustra nel dettaglio le progettualità Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e Pnc (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari) portate avanti dal Comune di Genova, con l'obiettivo di dare visibilità agli interventi finanziati dall'Unione Europea e con risorse nazionali, in un'ottica di massima trasparenza.

Il sito è uno strumento di informazione e comunicazione accessibile a chiunque, in continuo aggiornamento, alimentato attraverso i dati raccolti dalle strutture comunali coinvolte nello sviluppo dei progetti e quelli rilevati dal sistema ReGiS, la piattaforma sviluppata dalla Ragioneria Generale dello Stato rivolta alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Pnrr.

Nella homepage del sito sono inoltre indicate le 7 missioni previste dal Pnrr, che rappresentano le aree tematiche principali di intervento, individuate in piena coerenza con i sei pilastri fondamentali del Next Generation Eu (Ngeu).

In corrispondenza delle missioni, per le quali il Comune è soggetto attuatore (missioni 1, 2, 4 e 5), oltre a una breve descrizione delle finalità perseguite, è riportato anche il totale degli interventi portati avanti dall'ente e le relative risorse impiegate (Pbrr e Pnc).

All'interno del sito è possibile anche cercare direttamente un progetto di interesse, inserendo il titolo dell'intervento o attraverso filtri di ricerca quali missione e componente. È possibile consultare lo stato di avanzamento di ogni intervento e le relative fonti di finanziamento, in modo da consentire ai cittadini di conoscere e monitorare la realizzazione del piano per la città di Genova.

Oltre ai dati indicati quali titolo, codice unico di progetto e fonti di finanziamento, per facilitare la comprensione degli interventi è presente anche una breve descrizione del progetto, corredata (qualora disponibili) di alcune immagini significative e/o rendering.

È prevista, inoltre, la georeferenziazione dei progetti portati avanti nell'ambito dei lavori pubblici e di quelli che possono essere individuati geograficamente. I dati relativi alla georeferenziazione sono in costante aggiornamento e vengono implementati manualmente tramite il GeoPortale del Comune di Genova.