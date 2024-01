Pnrr: la Liguria tra le uniche 3 regioni che condividono dati sull'avanzamento dei lavori

Liguria, Toscana e Valle d'Aosta: sono solo tre le regioni italiane che condividono informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori portati avanti con fondi Pnrr. Questo è quanto risulta da un'indagine di OpenPolis sui divari regionali a proposito del piano, che si riflettono sul diritto dei cittadini a essere informati.

Una delle principali difficoltà è riunire in un'unica sede i dati di ministeri, amministrazioni locale, enti pubblici e società partecipate: per monitorare tutti gli interventi previsti in Italia è stata creata una piattaforma, Regis, che però è accessibile solo agli addetti ai lavori, benché il governo pubblichi trimestralmente informazioni relative ai progetti sul portale Italia Domani aperto a tutti. Ma, come riferisce il dossier, non mancano errori e imprecisioni: "Da un lato informazioni scorrette in termini di geolocalizzazione degli interventi, di importi, di informazioni sui soggetti attuatori. Sono errori di compilazione commessi a monte da enti locali e altri soggetti responsabili dei progetti". Dall'altro c'è una lacuna informativa che riguarda la mancanza di molti dati relativi allo stato di avanzamento dei progetti.

Nel frattempo molte Regioni si sono organizzate con siti web dedicati ai cittadini che vogliono consultare l'attuazione del piano, ma in questo caso c'è un divario non da poco e, a seconda del territorio, c'è chi riesce ad accedere più agevolmente ai dati e chi no. Anche perché informare i cittadini sul Pnrr non è responsabilità delle regioni.

Da una ricognizione di OpenPolis, è stato riscontrato che 15 regioni su 20 hanno un sito dedicato all'attuazione del Pnrr: tra queste, anche la Liguria.

Le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, tuttavia, sono condivise solo da tre regioni: Liguria (in cui sono in fase di esecuzione 109 interventi, il 53,17% sul totale, per circa 202 milioni di euro), Toscana e Valle d'Aosta.

In ogni caso, tra le regioni che condividono più dati si trovano la Toscana che, unica in Italia, pubblica anche informazioni sulle risorse già spese per i progetti rispetto al totale assegnato (un dato importante per capire l'efficacia nella gestione dei fondi rispetto all'avanzamento delle opere), l'Emilia-Romagna, il Veneto, e Trentino Alto Adige.

Se, per fare un paragone, la Toscana condivide tutte e 8 le tipologie di informazioni considerate importanti da OpenPolis (sito dedicato al Pnrr, bandi, progetti finanziati e risorse, risorse spese per i progetti, stato di avanzamento dei progetti, dati sul territorio regionale, open data e grafici e mappe per navigare i dati), la Liguria ne condivide solo 4, raggiungendo a malapena la sufficienza (sito dedicato al Pnrr, stato di avanzamento dei progetti, open data e grafici e mappe per navigare i dati) così come il Piemonte, la Lombardia e la Sardegna.