Genova 2023, svelato il plastico: funivia, tunnel subportuale e aeroporto raddoppiato

Esposto al Mipim di Cannes, la maggiore fiera di riferimento del real estate, del mercato immobiliare e dell'edilizia, il modello 6 metri per 2, realizzato in legno tridimensionale, in scala 1:5000, che rappresenta la città, da Voltri a Nervi, con le nuove opere infrastrutturali, che vedranno la luce da qui al 2030