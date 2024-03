'Genova 2030: la città del futuro', il plastico esposto a Palazzo Tursi

Come da programma, giovedì 14 marzo 2024, il sindaco Marco Bucci, insieme al presidente della Regione, Giovanni Toti, ha illustrato 'Genova 2030: la città del futuro' al Marché international des professionels de l'immobile (Mipim), che si svolge nella città della Costa Azzurra.

"Genova si candida a diventare la città di riferimento per la portualità per il sud del Mediterraneo, con una forte vocazione internazionale con nuove infrastrutture, che la collegheranno in meno di un'ora a Milano, con un'alta qualità di vita e con un mercato immobiliare, che vedrà raddoppiati i valori, una volta concluse le grandi trasformazioni in atto", ha detto il sindaco Bucci durante la presentazione, illustrando il plastico in esposizione allo stand di Genova.

"C'è un grande interesse - aggiunge Bucci -, che ha superato le aspettative, da parte degli addetti ai lavori che hanno visitato, molto numerosi, lo stand del Comune di Genova e visto il plastico. Un grande interesse per la nostra città, che ha una vocazione multicentrica e poliedrica, dall'industria al turismo, dalla logistica all'alta tecnologia. Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte di investitori internazionali soprattutto sul settore alberghiero, visti i grandi investimenti su turismo e crociere, e sul comparto dell'hightech per la presenza dei cavi sottomarini e dell'hub digitale. Molta attenzione è emersa anche sugli student housing, collegati all'università".

Il sindaco Bucci ha anche annunciato che il plastico 6 metri per 3 sarà nei prossimi giorni esposto a Palazzo Tursi e visitabile al pubblico. "Ringrazio i costruttori del plastico, che è stato molto apprezzato e rappresenta un unicum rispetto agli altri plastici presenti al Mipim perché dà l'idea della città del futuro, completa, dal mare all'entroterra con una superficie verde del 73%", ha concluso il sindaco.

Positivo anche il commento del presidente della Regione, Giovanni Toti. "Il mercato immobiliare di Genova è stato tra i più effervescenti negli ultimi due anni - dichiara Toti -: il numero di compravendite immobiliari è stato molto elevato, tra i più elevati d'Italia, e ancora con prezzi di grande interesse per chi, per professione, si occupa di sviluppo immobiliare. Questo perché è evidente che gli investimenti fatti dal Governo centrale e dalla Regione sul nostro territorio fanno proiettare aspettative molto alte per il prossimo futuro".

"Basti pensare - aggiunge Toti - che per la Liguria parliamo all'incirca, di qua alla fine del decennio, di una dozzina di miliardi di euro di investimenti: l'alta velocità tra Genova e Milano e tra Genova e Torino, l'alta capacità per le merci dal porto di Genova, la nuova diga, che consentirà l'ingresso delle nuove portacontenitori da 24mila Teu, la stazione crocieristica di Genova, che ormai è la principale del Mediterraneo, il sistema portuale della Liguria, composto dalla Spezia, Genova e Savona con le tre stazioni crocieristiche, sfonderà quest'anno i 4 milioni di passeggeri. Oggi proprio a Genova si sta chiudendo il Salone Internazionale delle crociere, voluto proprio nella nostra città da Msc e 'rubato' a Miami, un risultato non da poco in questo settore".

"Si vede un interesse da parte dei grandi investitori per il nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda il lusso e gli alberghi, e per quanto riguarda la nautica - precisa il presidente -: la Liguria è il principale polo mondiale del settore, il distretto della Spezia e quello di Genova dedicato al refitting ospitano i cantieri più importanti del mondo. Quello ligure è un mercato davvero dinamico, e mi auguro ovviamente che questa tendenza prosegua, e non ho motivo per pensare il contrario: abbiamo bisogno ovviamente di continuare a lavorare per potenziare il nostro aeroporto e le vie di collegamento, che in Liguria sono assai complesse, anche perché interessate dal più grande traffico merci del continente europeo dopo quello di Rotterdam e Anversa".

"Io credo che investire oggi a Genova e in Liguria - conclude Toti - garantisca sicuramente una prospettiva di business. Il fatto che si stia andando nella direzione giusta lo dicono trimestre dopo trimestre i dati sulla crescita: il Pil della Liguria è cresciuto più della media italiana e più della media del nord-ovest, risultato non semplice da ottenere dovendosi confrontare, ad esempio, con Milano e la Brianza, e anche l'occupazione cresce di più rispetto alla media italiana e del nord-ovest".