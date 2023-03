Piccoli comuni, al via il bando regionale da 100mila euro

È stato approvato in giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Associazionismo Comunale Alessandro Piana, il bando regionale da 100 mila euro per contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni comunali.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno e le attività dovranno essere svolte nel corso dell’anno corrente. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale.

“Dopo ripetuti e proficui confronti con Anci – spiega l’assessore Alessandro Piana – sono state individuate diverse priorità di supporto agli enti locali, specialmente di piccole dimensioni, per lo svolgimento dei servizi fondamentali e per le necessità di attuazione degli interventi del Pnrr che aumentano oltremodo il carico nei servizi di ragioneria, negli uffici tecnici e allo sportello unico delle attività produttive. L’intento è quello di contribuire, tramite un aiuto concreto, a supportare una sempre maggiore efficienza dei servizi in modo coordinato, con contributo massimo concedibile a convenzione di 15mila euro”.