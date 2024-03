Piaggio Aero, Urso: "Siamo in condizioni di risolvere crisi ben più gravi di questa"

"Questo non è il ministero delle liquidazioni, è il ministero delle soluzioni industriali. Lo stiamo dimostrando in questi giorni anche col caso più grave che avevamo davanti a noi, quello dell'ex Ilva". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sabato 9 marzo 2024 a margine della sua visita a Genova allo stabilimento di Piaggio Aerospace.

"La nostra volontà è portare a soluzione anche crisi che durano da lungo tempo - ha aggiunto -. La prossima settimana io penso di poter dare un annuncio molto positivo, che riguarda una crisi, che dura da 12 anni, quella di Termini Imerese. Dato che siamo in condizioni di risolvere crisi ben più gravi di questa, che non è una crisi ma è un'azienda in amministrazione straordinaria perché Piaggio Aerospace continua a fare fatturato, anzi aumenta il fatturato e sta consegnando e quindi parliamo di un'azienda sana".

"Quindi - prosegue il ministro -, se riusciamo a risolvere crisi in aziende in vera difficoltà, riusciremo a risolvere anche questa vertenza di un'azienda pienamente sana, capace di offrire prodotti importanti sul mercato e abilitata anche a realizzare i droni, che sono in questa fase molto interessanti per tanti soggetti industriali".

In mattinata Urso ha visitato lo stabilimento ex Ilva di Novi Ligure. "Dobbiamo creare le condizioni migliori a breve, penso già prima dell'inizio dell'estate, per realizzare una procedura pubblica in cui i soggetti internazionali possono presentare in maniera compiuta i progetti per l'ex Ilva che già alcuni ci hanno avanzato al nostro dicastero", ha spiegato il ministro.