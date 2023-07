Piaggio Aero, Fim Cisl: "Serve più coinvolgimento del sindacato da parte del Governo"

Fim Cisl Liguria dopo l’incontro con i commissari di Piaggio Aerospace ha diramato una nota facendo il punto della situazione e chiedendo un maggiore coinvolgimento del sindacato.

“Sono arrivate 18 manifestazioni di interesse - si legge nel comunicato - e in questi giorni stanno arrivando i documenti richiesti con il termine ultimo dell’invio entro il 5 luglio L’apertura della data room ci sarà dal 10 luglio fino a fine agosto con visite in azienda degli interessati l’ultima settimana di luglio e l’ultima settimana di agosto. Le offerte saranno valutate per Piano industriale, per l’offerta economica, la solidità economica e la garanzia della totalità dell’occupazione. Si auspica che il tempo dedicato alla data room possa essere utile anche a valutare possibili alleanze fra gli offerenti. Il Ministero ha la facoltà di accettare ulteriori offerte ritenute importanti per la vendita nel periodo che va dalla due diligence all’offerta vincolante".

"Come Fim Cisl - prosegue il sindacato - vediamo questa fase poco chiara e soprattutto chiediamo maggiore coinvolgimento in un momento molto delicato per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, per questo motivo venerdì 7 luglio, nella giornata di sciopero indetto da Fiim, Fiom e Uilm, due delegazioni di Piaggio AeroSpace saranno presenti a Genova nella mobilitazione con la presenza del segretario generale nazionale Roberto Benaglia e davanti alla Prefettura di Savona per evidenziare l’importanza dell'attenzione del Governo verso la nostra azienda e chiederemo il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali al tavolo del Mimit".