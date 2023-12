Contrasto peste suina e sviluppo rurale: dalla Regione 258mila euro al parco dell'Antola

La giunta regionale, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e Allevamento Alessandro Piana, ha dato il via libera al trasferimento di oltre 258 mila euro al Parco Naturale Regionale dell’Antola. Si tratta di fondi che serviranno per attività di potenziamento delle funzioni istruttorie del Psr (Programma di sviluppo rurale) e per gli interventi di contrasto alla peste suina africana (Psa).

"La misura riconferma il Parco Naturale Regionale dell’Antola come soggetto attuatore ed erogatore dei servizi in materia dei gestione del Psr - spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana -, un passaggio necessario per potenziare le attività istruttorie delle domande di pagamento e per ridurre considerevolmente il rischio di definanziamento. Inoltre il Parco dell’Antola, Ente del settore regionale allargato, è incaricato dal 2022 con deliberazioni della Giunta, per collaborare con la Regione nella realizzazione di interventi di gestione, controllo ed eradicazione della Psa. Andiamo così, al contempo, a rafforzare sia la macchina amministrativa regionale sia le azioni gestionali di contrasto alla Psa".

Peste suina, gli ultimi aggiornamenti

Per quello che riguarda la peste suina, l'ultimo aggiornamento fornito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha certificato il sorpasso, per numero di casi, della Liguria rispetto al Piemonte. Sono in totale 1.017 le positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 26 novembre 2023: 510 in Liguria e 507 in Piemonte. Gli ultimi venti casi della città metropolitana di Genova: cinque a Borzonasca, uno a Campomorone, tre a Fontanigorda, tre a Genova, uno a Moconesi, tre a Neirone, due a Rovegno, uno a Santo Stefano d’Aveto, uno a Torriglia.

Peste suina: tutti i dati dei comuni tra Liguria e Piemonte

L'elenco completo dei Comuni coinvolti.

Acqui Terme (2), Albera Ligure (3), Arenzano (4), Arquata Scrivia (20), Avolasca (1), Bargagli (7), Basaluzzo (1), Borghetto di Borbera (14), Borzonasca (11), Bosio (3), Brignano Frascata (5), Busalla (17), Cabella Ligure (5), Cairo Montenotte (4), Campo Ligure (15), Campomorone (3), Cantalupo Ligure (1), Capriata d'Orba (3), Carezzano (2), Carpeneto (13), Carrega Ligure (18), Carrosio (1), Cartosio (9), Casaleggio Boiro (3), Casella (6), Cassano Spinola (2), Cassinelle (16), Castellania Coppi (1), Castelletto d'Orba (8), Cavatore (8), Cogoleto (1), Cremolino (1), Crocefieschi (2), Davagna (11), Dego (2), Denice (1), Dernice (5), Fabbrica Curone (6), Fontanigorda (13), Fraconalto (2), Francavilla Bisio (7), Garbagna (6), Gavi (11), Genova (28), Giusvalla (11), Gorreto (2), Gremiasco (3), Grognardo (23), Grondona (23), Isola del Cantone (17), Lerma (9), Lorsica (2), Lumarzo (8), Malvicino (3), Masone (1), Melazzo (7), Mignanego (13), Mioglia (12), Moconesi (1), Molare (13), Mongiardino Ligure (6), Montacuto (7), Montaldeo (4), Montaldo Bormida (9), Montebruno (5), Montoggio (20), Morbello (33), Mornese (1), Morsasco (8), Neirone (12), Novi Ligure (15), Orsara Bormida (8), Ovada (20), Pareto (3), Parodi Ligure (2), Pasturana (1), Ponti (1), Pontinvrea (2), Ponzone (39), Prasco (4), Predosa (1), Propata (6), Rezzoaglio (2), Rivalta d'Orba (1), Rocca Grimalda (16), Roccaforte Ligure (3), Rocchetta Ligure (1), Ronco Scrivia (10), Rondanina (1), Rossiglione (33), Rovegno (25), San Cristoforo (2), San Sebastiano Curone (1), Sant'Agata Fossili (2), Sant'Olcese (1), Santo Stefano d'Aveto (1), Sardigliano (2), Sassello (59), Savignone (13), Savona (4), Serra Riccò (20), Serravalle Scrivia (3), Silvano d'Orba (7), Spigno Monferrato (10), Stazzano (3), Stella (11), Tagliolo Monferrato (6), Tassarolo (7), Tiglieto (5), Torriglia (31), Trisobbio (2), Urbe (14), Valbrevenna (1), Varazze (34), Vignole Borbera (5), Visone (6), Vobbia (9), Voltaggio (9).

La mappa della peste suina

La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 26 novembre 2023.