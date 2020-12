Apre un nuovo punto vendita Penny Market

Giovedì 10 dicembre 2020 apre a Genova un nuovo punto vendita Penny Market. Lo store, situato in corso Europa, ha una superficie di circa 750 metri quadri e offre ai clienti un ampio parcheggio interrato. Questo punto vendita, il quarto a Genova e il primo nel levante cittadino, prosegue idealmente il percorso di espansione di Penny in Liguria, che ha visto nell’arco degli ultimi tre anni portare i punti vendita da due a circa una decina.

Il nuovo spazio ha un assortimento di circa duemila prodotti tra dry e freschi e propone anche articoli 'non food' per una shopping experience all’insegna dell’italianità.

Il nuovo punto vendita adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell'ambiente, come ad esempio l'uso di corpi illuminanti a led ad alta resa cromatica e bassi consumi, e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.