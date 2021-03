Ponte San Giorgio, Bucci: «Gli 88 milioni rimasti del Decreto Genova usati per il parco della Valpolcevera»

I fondi avanzati dalla costruzione del nuovo ponte San Giorgio investiti per realizzare le opere sotto il ponte stesso, il parco urbano e in generale il progetto realizzato dall’architetto Stefano Boeri.

La proposta è arrivata dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, che l’ha messa sul tavolo del nuovo ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini: «Sono fiducioso di poter riportare a disposizione dei progetti per la città gli 88 milioni avanzati dal decreto Genova», ha detto Bucci, che a Giovannini ha spiegato la strategia prevista per l’investimento dei fondi rimasti in un colloquio telefonico.

Bucci ha anche chiesto conferma degli investimenti previsti dal ministero per i progetti di mobilità cittadina, sia di quelli già stanziati, i 475 milioni per gli assi di forza, sia quelli destinati alle altre idee di rinnovamento della rete.