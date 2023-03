Genova sul podio per pagamenti cashless (ma l'Italia è ancora dipendente da contante)

Genova finisce sul podio nella classifica delle città metropolitane d'Italia in cui si utilizzano maggiormente i pagamenti digitali, terza dopo Firenze e Milano. Un dato che spicca soprattutto in un Paese finito tra le trenta economie con più alta incidenza del contante al mondo (è 28esima su 144 Paesi, un posto in meno dello scorso anno), con un valore del contante in circolazione sul Pil pari al 14,3%. La Penisola perde una posizione anche nella classifica dei Paesi europei per processo di transizione cashless: è terzultima, davanti solo a Romania e Bulgaria. Questo, però, non per un'avversione degli italiani ai pagamenti digitali, dal momento che oltre sette su dieci vorrebbero aumentare la transazioni cashless. Questo è quanto emerge dal 'Cash Intensity Index 2023', presentato in occasione della tavola rotonda della Community Cashless Society.

A livello regionale, la classifica 2023 della Community Cashless Society è aperta per il sesto anno consecutivo dalla Lombardia. Fanalino di coda nei pagamenti digitali la Calabria. Il nord Italia si classifica tutto nella top-10, il Mezzogiorno nelle ultime sette posizioni, mentre al Centro le migliori sono Toscana (quarto posto) e Lazio (quinta). Nella classifica delle città metropolitane, come scritto, Firenze si conferma per il secondo anno consecutivo al primo posto davanti a Milano e Genova.

I costi delle commissioni in Italia? Inferiori alla media europea

Dal rapporto della Community Cashless Society emerge anche che i costi delle commissioni sostenuti in Italia dagli esercenti sono inferiori alla media europea e al costo di gestione del contante (1%). Secondo uno case study elaborato ad hoc, i pagamenti cashless riportano – in media – costi inferiori rispetto al contante e l’accesso al credito d’imposta del 30%, entrato in vigore con il Dl 124/2019, consente ai piccoli esercenti di pagare commissioni ancora inferiori alla media.

Osservando i risultati del modello, il costo medio si attesta tra lo 0,7% e lo 0,9% dei ricavi incassati con carta e decresce al ridursi del fatturato in quanto aumenta il peso (in percentuale sul totale) dei ricavi esenti da commissioni. Ricorrendo al credito d’imposta, inoltre, tale costo si abbassa ulteriormente fino allo 0,5%-0,6%.

7 italiani su 10 vorrebbero aumentare l'utilizzo dei pagamenti cashless

La survey realizzata annualmente dalla Community Cashless Society tra i cittadini italiani rivela poi che oltre sette italiani su dieci vorrebbero aumentare l’utilizzo dei pagamenti cashless e quasi un italiano su due li sceglie per comodità, velocità e tracciabilità delle spese. Per tre italiani su quattro il cashless è la modalità di pagamento preferita e sei italiani su dieci hanno aumentato l’utilizzo dei pagamenti elettronici nell’ultimo anno. Guardando ai dati della survey solo l’1% della popolazione adulta italiana non utilizza mai i pagamenti cashless per le proprie transazioni.

Per gli italiani - a quanto emerge dallo studio - i pagamenti cashless sono più sicuri di quelli in contanti e la decisione di innalzare il tetto al contante non porterà né a un aumento dei pagamenti in contante (62,9%) né dei consumi (74,9%).

Diverse le proposte elaborate dalla Community Cashless Society, con "l'obiettivo - spiega il managing partner e ceo di The European House Ambrosetti, Valerio De Molli - non solo di promuovere i pagamenti elettronici e far emergere il sommerso, ma anche quello, da un lato, di 'abituare' i cittadini all’utilizzo del cashless nella quotidianità e, dall’altro, di favorire l’accettazione del cashless tra gli esercenti, ad esempio valorizzando maggiormente la misura del credito d’imposta del 30% sui costi delle commissioni e prevedendo un quadro regolatorio chiaro che consenta agli esercenti che fossero interessati a non accettare l’utilizzo del contante e a poter dichiarare il loro esercizio cash-free".