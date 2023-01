Camerieri, cuochi, bagnini e lavapiatti: una giornata di reclutamento

È stata presentata questa mattina, 26 gennaio 2023, la seconda edizione del Tourism Recruiting Day, che avrà luogo a Lavagna il prossimo 4 febbraio dalle 9 alle 13 in piazzale Bianchi presso l'Accademia del Turismo. Per tutte le informazioni accademiadelturismo.eu.

Il Centro per l'impiego (Cpi) di Chiavari insieme all'associazione Liguria Together, al Comune di Lavagna, all'Agenzia per il Lavoro Randstad, e all'Accademia del Turismo di Lavagna hanno avviato una importante collaborazione sul tema dell'incontro domanda e offerta di lavoro nel Tigullio nel settore del Turismo e l'evento ha proprio come finalità il mettere in contatto le aziende appartenenti al mondo della ristorazione e dell'alta ospitalità con i candidati in cerca di un lavoro.

Lo scorso anno sono state circa 60 le aziende partecipanti e 140 i candidati, che hanno aderito alla prima edizione andata in scena il 19 marzo 2022 alla ricerca di profili professionali come camerieri, housekeeper, maitre, sommelier, commis di sala e cucina, governanti, chef, barman/barlady, pasticcieri, pizzaioli, addetti all'accoglienza, bagnini e lavapiatti.

I centri per l'impiego liguri ormai da anni hanno inserito nel catalogo dei servizi le giornate di reclutamento, sia dedicate a settori che registrano un aumento del fabbisogno di personale o che comunque hanno periodicamente necessità di reperire manodopera. Nel solo 2022 sono stati organizzati circa una decina di eventi regionali e hanno partecipato attivamente al Career Day organizzato nell'ambito del Salone Orientamenti di novembre e all'European Job Day organizzato a dicembre nell'ambito della rete Eures.

"L'anno scorso abbiamo vinto una grande scommessa - ha aggiunto Elisa Covacci, assessore al Turismo del Comune di Lavagna -, creando un evento capace di mettere in relazione imprenditori e lavoratori o aspiranti tali che vogliono investire le proprie forze nel comparto turistico. Abbiamo ottenuto ottimi risultati in termini di assunzioni e proprio per questo quest'anno, consci dell'importanza di questo prodotto, lo riproponiamo apportando alcune migliorie nella certezza che questo evento possa assumere negli anni un ruolo sempre più determinante in un territorio a vocazione turistica come il nostro".