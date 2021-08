Il Comune di Santa Margherita assume due nuovi istruttori informatici

Nuove assunzioni in vista da parte del Comune di Santa Margherita Ligure. È consultabile sul sito istituzionale dell'ente (comunesml.it) il bando per poter partecipare alla procedura concorsuale per due posti da istruttore informatico, categoria C, posizione di accesso C1.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata entro mercoledì 8 settembre. Per poter partecipare, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), https://sportellotelematico.comunesml.it/bandi-concorso.

Questo il link diretto al bando di concorso.