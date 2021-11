Dieci posti a tempo indeterminato in Comune, il bando di concorso

C'è tempo fino alle 23.59 di sabato 13 novembre 2021 per presentare la propria candidatura per un concorso con dieci posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato come "istruttore amministrativo contabile-categoria C". Cinque posti disponibili al Comune di Santa Margherita Ligure e altri cinque presso il Comune di Rapallo.

Negli allegati dell'articolo il pdf con il bando di concorso completo, tra i requisiti richiesti il diploma di scuola media superiore (maturità) ed età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo alla data di scadenza dell’avviso.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid). A questo link (https://sportellotelematico.comunesml.it/bandi-concorso) il bando e le informazioni specifiche per presentare la candidatura.