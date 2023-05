Polizia locale, concorso per l'assunzione di agenti a Rapallo

Presso il Comune di Rapallo è stato appena indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di agenti di polizia municipale, come ricorda il sindaco, Carlo Bagnasco, sui suoi profili social.

Si tratta di un "concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di agenti di polizia municipale - area degli istruttori ccnl comparto funzioni locali - con riserva dei posti a scorrimento di graduatoria a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell'art 1014 e art 678 dlgs 66/2010".

Tra i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione pubblica occorre avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, cittadinanza italiana e diploma di scuola media superiore (diploma di maturità).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta e inviata unicamente in modalità telematica, compilando l’apposito modulo on line disponibile al link trasparenza.comune.rapallo.ge.it/pagina640_concorsi-attivi.html ed entrando nella specifica sezione dedicata a questo Concorso.

La presentazione della domanda di partecipazione presuppone la preventiva autenticazione del candidato, che potrà avvenire utilizzando le proprie credenziali Spid - Sistema Pubblico Identità Digitale (per maggiori informazioni si rinvia all'indirizzo spid.gov.it). La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12 del 17 maggio 2023.