Supermercato assume in vista della prossima apertura

Il punto vendita sorgerà in via Ayroli, strada che divide il quartiere di Marassi da San Fruttuoso, e dovrebbe impiegare una ventina di persone. Gli interessati possono già presentare domanda per partecipare alle selezioni

Si va dal direttore agli stagisti. Sono in corso le selezioni per nuove assunzioni da impiegare presso un nuovo punto vendita Penny Market, supermercato che dovrebbe apire in via Ayroli, al confine fra Marassi e San Fruttuoso, ad aprile.

In totale dovrebbero essere una ventina i nuovi assunti, personale che dovrebbe essere scelto fra i candidati residenti in zona. L'ultima apertura di un punto vendita Penny Market risale allo scorso 10 dicembre e si riferisce al supermercato in corso Europa.

Per conoscere le posizioni aperte e inviare la propria candidatura bisogna collegarsi al sito https://saas.hrzucchetti.it/cvo3pennysrl/servlet/hvse_bstart?m_cParameterCache=voszdbifvk.