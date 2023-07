Oktoberfest 2023, aperte le selezioni del personale: come candidarsi

L'Oktoberfest di Genova torna in piazza della Vittoria, per la 13esima edizione, dal 7 al 24 settembre, e la birreria Hb apre le preselezioni del personale da impiegare per tutta la durata della manifestazione.

Sono circa un centinaio le posizioni di lavoro aperte come portabirre, spillatori, sparecchiatori e allestitori.

"La ricerca di personale qualificato è una delle tappe più importanti di avvicinamento alla manifestazione - racconta l'organizzatore Alessio Balbi - i ragazzi più intraprendenti avranno la possibilità di restare a lavorare con noi anche nelle prossime edizioni dell'evento, allargando ancora di più l'esperienza nel nostro settore".

Per candidarsi è necessario compilare il form disponibile al link https://www.oktoberfestgenova.com/lavora_con_noi/, è obbligatorio essere maggiorenni e sono gradite eventuali esperienze pregresse nel settore.

L'organizzazione richiede la disponibilità per tutta la durata dell’evento, oltre a serietà, entusiasmo e volontà. I candidati scelti verranno contattati via e-mail e chiamati per le selezioni in presenza.

Informazioni: info@oktoberfestgenova.com