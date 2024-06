Meccanico auto, il 73% di chi finirà il corso verrà assunto

Lunedì 1 luglio 2024 apriranno le iscrizioni per il nuovo corso di formazione per tecnici meccatronici delle autoriparazioni. L'iniziativa è organizzata dal Cnos-Fap Liguria, in collaborazione con Autocom, grazie al finanziamento della Regione a valere sul bando "Formare per occupare".

"Con 'Formare per occupare' - spiega l'assessore regionale alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola - abbiamo stanziato 5 milioni di euro, grazie al Fondo sociale europeo, con l'obbligo di assunzione per almeno il 60% degli allievi che terminano il corso. Quello per tecnici meccatronici permetterà di dare occupazione a oltre il 70% degli allievi iscritti. La nostra offerta formativa non è mera a sé stessa, ma fortemente legata alle aziende, alle necessità del territorio e quindi al lavoro".

Il corso in oggetto avrà inizio nel mese di settembre e sarà dedicato a giovani dai 17 ai 40 anni. Sono previste 600 ore di lezioni di cui 420 teoriche e laboratoriali e 180 di stage presso le aziende partner del progetto. Il 73% di chi finirà il corso verrà assunto, grazie alla collaborazione con Autocom, in una di queste aziende.

"La nostra missione è da sempre quella di includere, formare ed emancipare le persone dalla condizione di disagio socio economico - spiega il presidente di Cnos-Fap Liguria don Maurizio Lollobrigida -. Il corso a cui facciamo riferimento mira a qualificare figure professionali in grado di lavorare all'interno di un'officina di manutenzione dei concessionari auto come tecnici meccatronici delle autoriparazioni, una professione in continua evoluzione e di grande rilevanza nel mercato attuale. Il nostro impegno si estende a garantire una formazione che risponda alle esigenze sempre più avanzate del settore automobilistico, che sta vivendo una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche, organizzative ed economiche della sua storia".

Per maggiori informazioni e candidature cliccare qui.