Lavoro sui super yacht: giornata di colloqui, figure ricercate e come candidarsi

Genova Blue District, nell’ambito del progetto Blue Skills, e Genova for Yachting, l’associazione che rappresenta il comparto della nautica professionale genovese, organizzano una giornata di orientamento e reclutamento dedicata ai giovani e agli studenti che vogliono avvicinarsi ai mestieri e alle professioni della nautica dei super yacht.

L’evento, che si svolgerà giovedì 18 maggio 2023, dalle 10 alle 18, al Genova Blue District in via del Molo 65, è organizzato in collaborazione con l’Università di Genova e si rivolge a studenti delle superiori, universitari e giovani inoccupati.

Il programma prevede due sessioni: una di presentazione e illustrazione dei mestieri e delle professioni che si possono svolgere in questo comparto e una di contatto diretto con le aziende di Genova for Yachting che saranno presenti - cantieri marine aziende specializzate, società di servizi e professionisti - che risponderanno alle domande dei giovani e degli studenti e offriranno la possibilità di registrarsi per visite dedicate alle realtà operanti su nostro territorio.

Nel corso della mattinata le attività saranno rivolte a studenti delle scuole superiori, diplomati, persone in possesso di qualifica e maestranze con esperienza. Le figure maggiormente richieste sono quelle in possesso di qualifica o diploma professionale, la domanda di occupati è rivolta, per lo più, alle figure appartenenti al gruppo degli operai specializzati.

Gli studenti potranno fare colloqui individuali per approfondire e raccogliere utili informazioni per mettere a fuoco il loro progetto formativo o professionale futuro. Ai partecipanti ai colloqui con le varie aziende verrà data la possibilità di registrarsi a dei tour dedicati delle varie realtà del comparto.

Ci sarà anche la possibilità di candidarsi per inserimenti immediati come: falegnami, meccanici, carpentieri, saldatori, idraulici, tubisti, elettricisti, pittori, applicatori, tappezzieri, marmisti, ponteggiatori, motoristi, gruisti, ormeggiatori, operatori logistici, impiegati amministrativi, autisti, addetti alla sicurezza e operatori di magazzino

Le presentazioni del pomeriggio saranno rivolte a studenti e laureati di: Ingegneria, Design, Lingue, Economia, Giurisprudenza. I comparti che si distinguono per contenuti a medio e alta intensità tecnologica evidenziano una maggiore richiesta di lavoratori con una formazione universitaria

Nei colloqui si cercheranno, per inserimenti o tirocini: project manager, buyer, project assistant, addetti commerciali, designer, addetti all’ospitalità, arredatori d’interni, agenti marittimi, yacht manager, esperti di comunicazione, assicuratori, esperti in pratiche doganali, impiegati risorse umane, avvocati.

Il colloquio per i giovani laureati e laureandi sarà un’occasione per capire quali sono le competenze maggiormente richieste dalle imprese. Inoltre in sede di colloquio sarà possibile registrarsi per delle visite dedicate alle varie realtà del comparto.

"Gli incontri organizzati nell’ambito del progetto Blue Skills stanno riscuotendo una grande risposta in termini di partecipazione di giovani che vogliono approcciarsi ai mestieri del mare - commenta l’assessore al Porto Francesco Maresca - un segno tangibile di quanto il settore della blue economy a Genova rappresenti un comparto strategico per la città in termini di sviluppo e di ricadute occupazionali. Blue Skills, che si svolge dal 2020 al Blue District, è cresciuto anno dopo anno e ha coinvolto moltissime aziende e realtà formative, favorendo l’incontro tra i giovani e le aziende e attivando il dialogo, la conoscenza e la prefigurazione di percorsi professionali possibili, creando anche interconnessioni tra il mondo della formazione e quello delle aziende. In vista dell’arrivo, per la prima volta in Italia proprio a Genova della più sfidante regata transoceanica, Blue Skills è inserita quest’anno nel percorso “Blue Vision verso The Ocean Race Genova The Grand Finale” col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Carige, che ringrazio. Nel 2023 in particolare sono stati realizzati incontri con MSC, GNV, InRail, FuoriMuro e Metrocargo Italia che hanno riscosso un altissimo interesse da parte dei giovani genovesi e delle regioni limitrofe alla nostra".

"Ringrazio il Blue District e il Comune per il lavoro fatto insieme e per averci dato l’opportunità di realizzare il nostro primo Career Day – ha dichiarato Giovanni Costaguta, presidente di Genova for Yachting -. A Genova il comparto della nautica professionale, che comprende i mestieri e le professioni legati all’economia dei grandi yacht, è un’eccellenza internazionale ed è strategico per il territorio. Un settore in crescita che noi crediamo davvero possa rappresentare il futuro per molti giovani: poliedricità, professionalità, specializzazione e passione sono le qualità che cerchiamo ed è per questo che la formazione è uno degli impegni più importanti per la nostra associazione. Sono sicuro che la collaborazione e la capacità di fare sistema ci permetterà di sviluppare altri progetti all’interno dei quali Genova for Yachting possa esprimere la forza della sua ampia e diversificata rappresentanza nei settori della blue economy":

Il percorso di Blue Skills proseguirà il 23 maggio con l’incontro con Spediporto. Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotarsi ai link presenti sul sito del Blue District https://www.genovabluedistrict.com/eventi/blue-skills-incontro-con-genova-for-yachting/