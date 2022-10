Esselunga assume, a Genova il 'job day': come iscriversi

Il "job day" della catena di supermercati Esselunga arriva a Genova.

Sarà possibile, per chi è in cerca di lavoro, candidarsi sul sito del brand per poi partecipare alle selezioni online per diventare allievo responsabile. C'è tempo fino al 9 ottobre. I requisiti richiesti sono laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'allievo sarà inserito all'interno di un punto vendita e apprenderà nei reparti a libero servizio le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell'ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti, nei reparti freschi apprende il mestiere e le logiche di allestimento. Darà supporto alla clientela nel processo di acquisto. Questa fase, in cui l'allievo acquisirà gradualmente autonomia nello svolgimento del proprio operato, sarà propedeutica all'accesso a ruoli che prevedranno l'assunzione di sempre maggior responsabilità.

In Liguria il job day è previsto anche per Albenga.