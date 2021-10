Il Comune di Genova assume tre esperti di rischi meteo-idrogeologici

Il Comune di Genova ha aperto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di tre esperti di rischi meteo-idrogeologici da inserire, come ruoli e funzioni, nelle attività afferenti la Protezione Civile. C'è tempo fino a lunedì 8 novembre per presentare la candidatura, le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato.

Il bando è disponibile a questo link, le figure richieste devono avere una conoscenza precisa del territorio genovese, delle sue caratteristiche climatiche, geologiche e geomorfologiche, della sua fragilità e storia. Inoltre, devono avere capacità di gestione informatizzata dei dati geografici e dell'utilizzo dei sistemi informatizzati e social network per gestire le situazioni sia convenzionali che di emergenza.

Tra i requisiti richiesti il possesso di una laurea magistrale in uno dei seguenti campi: fisica (LM-17), Matematica (LM-40), Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria della Sicurezza (LM-26), Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35), Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM-48), Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali (LM-73), Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (LM-75), Scienze Geofisiche (LM-79), Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74) o Scienze Geografiche (LM-80). Le alternative sono la Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999 oppure Diploma di laurea conseguito con l’ordinamento universitario previgente al DM 509/99, equiparati con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 alle predette lauree magistrali oppure Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30) conseguita con il nuovo ordinamento.