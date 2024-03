La Croce Verde di Sestri Ponente assume un autista soccorritore: come candidarsi

La Croce Verde di Sestri Ponente ha aperto un avviso di selezione per assumere un dipendente al fine di supportare e potenziare i servizi forniti alla comunità.

In particolare si sta cercando un autista soccorritore. Tra i requisiti, il candidato deve essere cittadino italiano o europeo, o in regola con i requisiti per l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale, non deve avere carichi pendenti di natura penale, deve essere domiciliato a Genova, deve avere la licenza media, la patente B da almeno tre anni, deve aver fatto il corso 118 con Blsd (Basic Life Support) e deve avere esperienza nel soccorso sanitario di almeno un anno.

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere spedita via posta con raccomandata A/R all'indirizzo della Croce Verde Sestri Ponente (via Gian Giacomo Cavalli 5, 16154 Genova) oppure via Pec a croceverdesestrip@pec.it. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 21 aprile.

A questo link l'avviso di selezione e il modulo di partecipazione.