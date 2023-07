La Croce Verde di Quarto assume autisti soccorritori, come candidarsi

La Croce Verde Quarto dei Mille ricerca con urgenza 2 autisti soccorritori da inserire nel proprio team. L'annuncio è stato pubblicato dalla pubblica assistenza sui propri canali social. L'associazione ha sede in Piazza Ippolito Nievo, ha un parco mezzi con quattro ambulanze e sei macchine per il trasporto ordinario, nove dipendenti operativi e una dipendente amministrativa che collaborano quotidianamente con i soci volontari e i volontari di Servizio Civile Universale.

"Le figure - si legge nell'annuncio - verranno inserite nella turnazione per i trasporti ordinari programmati e servizi di urgenza 118, previsto lavoro su turni da lunedì al venerdì e un sabato ogni 5/6 settimane. Cerchiamo - prosegue la Croce Verde Quarto dei Mille - risorse già in possesso della certificazione per soccorritori 118 rilasciata da una centrale operativa della Liguria e abilitazione Dae in corso di validità. Valutiamo figure con pregresse esperienze lavorative o di volontariato in Pubbliche Assistenze e Croce Rossa nel ruolo di autista. Offriamo un contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo di altri 6 mesi o assunzione a tempo indeterminato, Ccnl Anpas Livello C1".

Gli interessati possono inviare il proprio cv aggiornato con allegati attestato 118 e abilitazione Dae all'indirizzo mail direzione.servizi@croceverdequarto.com. Non verranno prese in considerazione altre modalità di candidatura.