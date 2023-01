La croce verde di San Gottardo assume un autista soccorritore

Aperta la selezione d'assunzione per un autista soccorritore da inserire nello staff della croce verde di San Gottardo.

La pubblica assistenza ricerca una figura con i seguenti requisiti: avere minimo 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno 3 anni, essere in possesso di certificazione Bls-d in corso di validità, avere il diploma di scuola media superiore e un attestato di qualifica di soccorritore rilasciato ente regionale di Emergenza.

Chi interessato può scrivere via mail all'indirizzo segreteria@croceverdesangottardo.it. La croce verde San Gottardo è nata nel 2004 e grazie a un'ottantina di persone, tra dipendenti e volontari, si occupa di trasporto disabili per visite e dialisi e del soccorso sanitario del 118.