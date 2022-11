La Croce Bianca di Bolzaneto assume autista soccorritore, come candidarsi

La Croce Bianca di Bolzaneto cerca autista soccorritore, da assumere a tempo determinato con contratto collettivo Anpas. Lo rende noto il consiglio della pubblica assistenza, che ha pubblicato un bando.

Tra i requisiti l'età non inferiore ai 21 anni, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego ed essere in possesso di certificazione 118 regionale in corso di validità. E poi l'abilitazione alla guida di mezzi di emergenza, esperienza dimostrabile, patente B o superiore da almeno tre anni.

Gli interessati possono inviare la domanda alla segreteria dell'associazione che ha sede in passo Roncallo 3 o via mail a info@crocebiancabolzaneto.it. Entro e non oltre le 23:59 del 23 dicembre 2022. Qui sotto il bando completo.