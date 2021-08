Costa Crociere cerca personale, come candidarsi

Fra le figure ricercate aiuto cuoco, animatore per adulti e bambini, bambinaie, fotografi, pasticcieri, e istruttori sportivi

Torna Costa Recruiting Day online. In attesa di tornare a effettuare colloqui in presenza, Costa Crociere dedica due giorni, l'1 e il 2 settembre, a incontrare profili di diversi settore da inserire nelle proprie navi.

Con 28 navi in servizio, per una capacità complessiva di circa 85mila posti letto, il Gruppo Costa opera a livello globale, principalmente sulle rotte del Mediterraneo, Nord Europa, Mar Baltico, Caraibi, Nord e Centro America, Sud America, Emirati Arabi, Oceano Indiano, Estremo Oriente e Africa.

I Recruiting Day prevedono 5 fasi.

Fase 1 - Registrati a una delle offerte sotto indicate, allegando un CV completo e dettagliato. La valutazione sarà fatta in base ad esso. Fase 2 - Lo Staff di LavoroTurismo.it esaminerà il tuo profilo. Fase 3 - Se il tuo profilo sarà considerato idoneo, parlerai con un recruiter di LavoroTurismo tramite video colloquio. Ti forniremo maggiori informazioni e ti faremo alcune domande su di te, la tua esperienza e le tue conoscenze. Fase 4 - Svolgimento di test linguistici online. Fase 5 - Il giorno 1 o 2 settembre 2021 effettuerai il colloquio con i recruiter di Costa Crociere in video collegamento.

Nei passati recruiting day, il 65% delle persone selezionate ha ricevuto una proposta di assunzione.

Fra le figure ricercate aiuto cuoco, animatore per adulti e bambini, bambinaie, fotografi, pasticcieri, e istruttori sportivi. Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura visitare il sito https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career.