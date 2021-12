Costa crociere cerca personale, 62 posti disponibili

Regione Liguria, Accademia Italiana della Marina Mercantile e Costa Crociere offrono tre nuovi corsi di formazione gratuita finalizzati all'assunzione a bordo delle navi della compagnia italiana. I tre corsi, realizzati attraverso il Fondo Sociale Europeo, mettono a disposizione un totale di 62 posti, suddivisi tra un corso Its per pasticcere/panettiere di bordo (22 posti), un corso per tecnici dell'intrattenimento (20 posti) e un corso per animatori (20 posti).

Il corso Its per pasticcere/panettiere di bordo si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni, in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore alberghiera con indirizzo settore cucina, o di diploma generico quinquennale di scuola secondaria superiore con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa. La durata del corso è biennale, per un totale di 2.000 ore, alternate tra 800 ore di moduli didattici e 1.200 ore di stage a bordo delle navi Costa Crociere.

Il corso di tecnico dell'intrattenimento si rivolge a disoccupati e persone in stato di non occupazione, residenti o domiciliati in Liguria, in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore. Il corso dura 338 ore, suddivise in 322 ore di didattica e 16 ore di stage sulle navi Costa.

Il corso per animatori è aperto a disoccupati e persone in stato di non occupazione, residenti o domiciliati in Liguria, in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, con almeno due esperienze lavorative pregresse con minori. Si tratta di 390 ore, di cui in 374 ore di didattica e 16 ore di stage sulle navi Costa.

Per tutti i profili è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, e per gli animatori anche la conoscenza di una ulteriore lingua tra francese, tedesco, spagnolo.

Le informazioni relative ai corsi e ai moduli necessari per iscriversi alle selezioni sono reperibili sul sito accademiaospitalitacrociere.it e sul sito career.costacrociere.it. La chiusura dei bandi è prevista il 19 gennaio 2022 per il corso Its di pasticcere/panettiere di bordo, il 10 gennaio 2022 per il corso di tecnico dell'intrattenimento e il 26 gennaio 2022 per il corso da animatori.

I candidati che supereranno le prove di selezione saranno ammessi ai corsi di formazione. Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 60% delle persone che completeranno con successo il percorso formativo. Nelle ultime selezioni, la compagnia ha offerto un contratto di lavoro a circa il 95% dei partecipanti che hanno superato il corso di formazione.