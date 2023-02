Coop assume personale, come candidarsi

Alla Coop all'interno del centro commerciale Il Mirto di Marassi è apparso un volantino per cercare candidati da assumere come addetti alle vendite, banconisti e cassieri "per fare fronte a esigenze di organico di questo punto vendita", si legge nel volantino.

"Ricerchiamo persone dinamiche, volonterose, con buone capacità relazionali. Titolo di studio richiesto: scuola dell'obbligo; gradite esperienze pregresse", si legge ancora nell'annuncio di lavoro. Due le strade per candidarsi: consegnare il curriculum al punto vendita, oppure online.

Nel secondo caso occorre collegarsi al sito www.e-coop.it, sezione 'lavora con noi' e poi specificare Liguria. Per comodità mettiamo il link qui. Forse è da preferire questa strada così, non andasse in porto questa volta, il curriculum resterà nei sistemi e c'è la possibilità di venire chiamati in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni consultare il sito indicato sopra.