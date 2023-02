Il Comune assume 38 funzionari a tempo indeterminato: come candidarsi

Interessante opportunità di lavoro presso il Comune di Genova che ha bandito un concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 38 funzionari (categoria D). Si potrà comunicare la propria adesione inviando tutto il materiale richiesto entro le ore 12 del 13 marzo 2023.

Il funzionario ricercato dal Comune sarà destinato allo svolgimento di attività di natura amministrativa, potrà essere responsabile di procedimento, gestire contratti, predisposizione atti amministrativi di natura complessa. Dovrà esaminare e valutare norme e documenti specialistici e amministrativi; gestirà relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, rapportandosi alla rete amministrativo-istituzionale. Gestirà, anche, relazioni esterne di tipo diretto soprattutto con altre istituzioni/soggetti esterni. Istruirà, predisporrà e redigerà atti e documenti relativi all’attività amministrativa e contabile dell’ente.

Veniamo ai requisiti: il candidato deve essere cittadino italiano, maggiorenne, senza condanne penali o procedimenti penali pendenti in corso, con laurea di primo livello (o triennale) o magistrale.

Le domande di partecipazione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso, dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web che verrà indicata nel sito internet del Comune di Genova in sede di pubblicazione del presente bando e inviate entro le ore 12 del 13 marzo 2023. Per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso di Spid o di carta di identità elettronica. Tutte le informazioni qui.

Project manager

Il Comune di Genova è anche alla ricerca di un project manager per un incarico a tempo determinato di alta specializzazione. La figura ricercata sarà inquadrata nella categoria D, posizione economica D1. Con provvedimento motivato della giunta il trattamento economico potrà essere integrato da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale richiesta, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Tra i requisiti, qualsiasi diploma di laurea, competenze di contesto, tecniche e comportamentali associate ai compiti e alle attività specifiche dell'attività del project manager, possesso di comprovata esperienza almeno biennale nella gestione di progetti all'interno di organizzazioni pubbliche o di operatori economici privati, buona conoscenza dell'inglese e capacità di uso dei software del pacchetto Microsoft.

Le domande dovranno essere presentate entro le 24 del 21 febbraio 2023, tramite posta elettronica certificata a comunegenova@postemailcertificata.it. Tutte le informazioni qui.