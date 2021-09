Ocean Race 2023, tappa finale a Genova: Tursi assume per il maxi evento

Tursi si prepara alla prossima edizione dell'Ocean Race e cerca tre funzionari altamente specializzati per "la più dura gara a tappa del mondo della vela" in programma per il 2023. "The Ocean Race Genova The Grand Finale", sarà la tappa conclusiva della 23° edizione di The Ocean Race, con partenza da Alicante nell'ottobre del 2022 e arrivo a Genova nel giugno del 2023.

Sono tre i bandi aperti per l'assunzione rispettivamente di un "destination manager", un manager della sostenibilità e uno "stop over manager".

Il destination manager dovrà progettare e realizzare il layout e le migliori modalità per essere presenti nelle 9 tappe che costituiscono il percorso di gara, con partenza da Alicante nell’ottobre del 2022, al fine di promuovere Genova e la Liguria come hub delle blue economy, territorio orientato ad una forte transizione ecologica, centro di innovazione tecnologica e destinazione turistica di primo livello. Dovrà inoltre organizzare gli eventi di promozione turistica, culturale previsti fuori Italia per promuovere la manifestazione in programma agiugno 2023, con particolare riferimento alle principali manifestazioni di promozione turistica internazionali.

Per svolgere i compiti assegnati dovrà avere la disponibilità ad essere costantemente in viaggio e a lavorare in contemporanea sia sul territorio in cui si è presenti, sia in connessione con i centri operativi di Genova ed Alicante.

Il manager della sostenibilità dovrà definire gli standard necessari per fare di "Genova The Grand Finale" un evento esemplare in termine di innovazione ambientale, sociale e tecnologica; con la creazione di ecosistemi, promozione di eventi, creazione di un network internazionale incentrato sulla sostenibilità ambientale del mare sia al centro.

La regata, spiegano da Tursi, è anche un grande percorso di sensibilizzazione a livello mondiale di come salvare il pianeta dalla crisi ambientale in cui si trova a partire dagli oceani e dalla loro specifica sostenibilità.

A partire da queste attività e questi accordi, Genova intende sviluppare una serie di politiche di sostenibilità prima, durante e dopo la manifestazione, con particolare riferimento alla realizzazione del villaggio che accoglierà atleti e pubblico nel giugno del 2023, gli spazi promozionali nei villaggi internazionali. Il manager dovrà offrire al team le più avanzate soluzioni offerte dal mondo della ricerca locale e globale, nonché proporre e promuovere momenti di divulgazioni e di condivisione con i cittadini, con il mondo delle imprese e dell’università, con un taglio fortemente internazionale.

Lo stop over manager organizzare, tra l'altro e sempre in stretta collaborazione con il direttore della direzione, gli eventi previsti a Genova, in Liguria e in Italia per promuovere ai diversi target di pubblico la manifestazione.

Indicativamente, sono previsti diverse attività ed eventi a Genova, 9 tappe di presentazione in Italia nei mesi di ottobre 2022- maggio 2023 e altrettante tappe in Liguria nelle 9 settimane precedenti l'arrivo della gara a Genova. Il manager dovrà possedere una forte capacità di essere inclusivo e forte motivatore del team di lavoro.

Le domande di partecipazione devono essere presentare entro il 14 Settembre 2021 tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: comunegenova@postemailcertificata.it.