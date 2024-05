Il Comune assume a tempo indeterminato, 38 posti: requisiti e come candidarsi

Il Comune di Genova assume funzionari a tempo indeterminato, sul sito della pubblica amministrazione (a questo link tutte le informazioni) sono disponibili i due bandi per esperti contabili ed esperti giuridici, ognuno dei quali prevede l'assunzione di 19 persone, per un totale di 38 posti. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 maggio 2024.

I requisiti

Tra i requisiti l'assenza di condanne penali e il possesso di una Pec. Per i funzionari esperti giuridici è richiesta una laurea in scienza politiche o giurisprudenza con vecchio ordinamento o corrispondente laurea Specialistica/Magistrale con il nuovo ordinamento, oppure una delle seguenti Lauree di I livello:

02 Scienze dei Servizi Giuridici D.M.509/1999

31 Scienze Giuridiche D.M.509/1999

15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M.509/1999

19 Scienze dell’Amministrazione D.M.509/1999

L-14 Scienze dei Servizi Giuridici D.M. 270/2004

L- 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M. 270/2004

L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione D.M. 270/2004

Per partecipare invece al bando per funzionari esperti contabili serve uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. 509/99 in: Economia e Commercio, Economia assicurativa e previdenziale, Economia aziendale, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia e finanza, Economia e gestione dei servizi, Economia e legislazione per l’impresa, Economia marittima e dei trasporti, Economia Politica

Corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento

Oppure diploma di laurea di primo livello in:

17 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M.509/1999

28 Scienze Economiche D.M.509/1999

L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M. 270/2004

L-33 Scienze Economiche D.M. 270/2004

Dove presentare la domanda e quando

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte esclusivamente mediante la compilazione del form di candidatura sul portale unico di reclutamento della

Funzione Pubblica (Inpa), disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, entro il 21 maggio 2024 alle ore 23:59. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione. La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp