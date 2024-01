Il Comune assume dietisti a tempo indeterminato: come candidarsi

Il Comune di Genova assume a tempo pieno e indeterminato due funzionari dei servizi alla comunità-dietisti (a questo link il bando completo). C'è tempo fino alle 23:59 del 19 gennaio 2024 per presentare la domanda a questo link.

Cosa fanno i funzionari dei servizi alla comunità-dietisti

Si tratta di una figura professionale che, come si legge sul bando, si occupa tra la altre cose di attività di ispezione e controllo della qualità del servizio ristorazione, sanificazione dei locali di distribuzione, pulizia delle attrezzature, corretta applicazione delle norme Haccp, verifica della conformità della fornitura e della gestione del servizio con quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri per il servizio di ristorazione presso gli asili nido comunali, le scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Tra i compiti anche la predisposizione di menù e diete sanitarie a seguito di prescrizione medica e verifica degli aspetti nutrizionali, il controllo dell’igiene del personale e dell’ambiente (centri cottura e locali di consumo), il controllo delle procedure di igiene e sanificazione e incontri di informazione atti ad avviare un processo di formazione del personale comunale addetto al servizio ristorazione

I requisiti per partecipare al bando

Tra i requisiti richiesti il possesso di una Pec, delle credenziali di autenticazione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE); l'iscrizione all’ordine professionale TSRM e PSTRP - Area Tecnica - Professione Dietista. L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei paesi membri dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo di iscriversi all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Dove presentare la domanda e quando

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte esclusivamente mediante la compilazione del form di candidatura sul portale unico di reclutamento della Funzione Pubblica disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, entro le ore 23:59 del 19 gennaio 2024. Non sono ammesse altre forme di produzione e invio della domanda di ammissione. La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

