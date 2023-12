Il Comune assume archivisti a tempo indeterminato: come candidarsi

Il Comune di Genova assume a tempo pieno e indeterminato due funzionari amministrativi-archivisti (a questo link il bando completo). Si tratta di una figura professionale che coordina il processo di trasferimento negli archivi dell’Ente da documentazione cartacea a digitale ed elettronica. C'è tempo fino al 13 dicembre 2023 per presentare la domanda a questo link.

Cosa fa l'archivista del Comune

Compito dell'archivista è sovraintendere: la progettazione dell’architettura degli archivi; la cura della gestione documentale e dei flussi, la cura della conservazione dei documenti, la gestione degli Archivi correnti e di deposito. E ancora la cura del passaggio dei documenti dall’archivio corrente a quello di deposito, la descrizione e ordinamento dei documenti, la selezione dei documenti da destinare a conservazione permanente e la cura dell’accessibilità dei documenti. Inoltre sarà richiesto alla figura ricercata di svolgere, attraverso il trasferimento delle proprie competenze e know-how, la funzione di formazione all’interno dell’Ente al fine che venga garantita l’adozione da parte di tutto il personale di corrette pratiche di archiviazione. Sono richieste spiccate capacità relazionali, capacità di soluzione, anche in tempi ristretti, di problematiche complesse, capacità di operare proficuamente sotto stress.

I requisiti per partecipare al concorso per archivista

Tra i requisiti richiesti il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale LM5 Archivistica e Biblioteconomia (DM 270/04); laurea specialistica: 5/S Archivistica e Biblioteconomia (DM 509/99); diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali - indirizzo Archivistico e Librario. Oppure diploma di laurea (vecchio ordinamento); laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento); laurea di primo livello (nuovo ordinamento) unitamente a uno dei seguenti ulteriori titoli: diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, di cui all’art. 14 del DPR 30 settembre 1963 n. 1409; diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica; diploma rilasciato dalla Scuola Speciale per Archivisti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; dottorato di ricerca o Master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici. I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano.

Dove presentare la domanda e quando

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte esclusivamente mediante la compilazione del form di candidatura sul portale unico di reclutamento della Funzione Pubblica disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, entro il 13 dicembre 2023. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione. La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.