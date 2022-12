La Misericordia Ponente Soccorso cerca autisti-soccorritori: come candidarsi

La Misericordia Ponente Soccorso offre lavoro proprio sotto le feste di Natale: si cercano infatti due autisti con esperienza sul soccorso. L'orario sarà basato su turni.

Chi è interessato potrà scrivere in privato alla Misericordia Ponente Soccorso - che ha sede in via Martiri del Turchino, a Ca' Nuova - su Facebook, oppure alla mail genovaponente@misericordie.org per fissare un colloquio.