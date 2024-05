'Il tuo futuro nello yachting': il career day dedicato ai lavori del mare

Un career day dedicato interamente al mare, a tutte le professioni che hanno a che fare con il mondo dello yachting, dalle figure manageriali alle maestranze fondamentali in cantiere. Si tiene mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 2024, dalle 10 alle 17, al Genova Blue District in via del Molo 65. Durante l’occasione tutti i giovani interessati potranno presentarsi con il proprio curriculum e svolgere colloqui individuali.

La giornata del 29 maggio è dedicata ai candidati con formazione universitaria e diplomi di settore. Le tipologie di figure cercate sono: Project Manager, Project Assistant, Ingegneri (navali, nautici meccanici, audio/it, elettrico/elettronici), Buyer, Marketing & Comunicazione, Commerciale, HSE manager Hospitality & Customer Care, Designer, HR, arredatore interni, agente marittimo, pratiche marittime, Bunker trader, Yacht Manager, esperti comunicazione e immagine, Surveyor, assicuratori, vendita imbarcazioni, avvocati, commercialisti, esperti di pratiche doganali.

Il 30 maggio ha invece come focus le maestranze specializzate e personale di bordo. Prima verranno presentate le aziende dell’associazione Genova For Yachting, insieme alle possibilità formative e occupazionali che esse offrono per maestranze e personale di bordo, e poi sarà possibile svolgere i colloqui individuali. Le tipologie di figure cercate si concentrano su: capi barca, falegnami, meccanici, carpentieri, saldatori, idraulici, tubisti, elettronici di bordo, elettricisti, pittori, applicatori, tappezzieri, marmisti, collaudatori zattere e impianti di sicurezza, ponteggiatori, motoristi, impiantisti, tubisti, applicatori, gruisti, elettricisti, operatori logistica, ormeggiatori, operatori magazzino, operatori servizi cantiere, addetti alla sicurezza, guardianaggio, forniture di bordo, tecnici specializzati, autisti. L’Associazione Italian Yacht Master sarà presente per dare consigli orientativo/professionali ai candidati che vogliono intraprendere le professioni di bordo.

Organizzato da Genova Blue District con Genova For Yachting nell’ambito delle iniziative di promozione delle Blue Skills, l’evento riunisce 60 realtà genovesi attive nei settori di servizi, marina, cantieri, tecnologie e professionisti. "Ci siamo uniti per essere più forti. Ogni giorno ci confrontiamo con successo in un settore internazionale in constante crescita, con altissimo livello di competizione" raccontano i membri di Genova For Yachting.

L’obiettivo delle due giornate è semplice. "Siamo alla ricerca di figure professionali da inserire nelle nostre realtà lavorative, siano esse figure già attive nel mondo del lavoro e che hanno interesse a lavorare nel settore dei superyacht, siano essi ragazze e ragazzi provenienti da università e istituti tecnici e professionali, da formare e inserire nelle nostre realtà".