Il Gaslini assume 32 infermieri pediatrici

L’Istituto Giannina Gaslini continua a procedere con le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato: è stata firmata ieri la delibera di assunzione per i primi 38 infermieri mediante l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico unificato di Alisa. Si procederà alla chiamata di ulteriori infermieri fino a raggiungere il numero di 60 nuove assunzioni.

L’ospedale pediatrico genovese ha inoltre inviato in data 8 marzo alla Gazzetta Ufficiale il bando per un concorso a tempo indeterminato per l’assunzione di 32 infermieri pediatrici; ci si potrà iscrivere, indicativamente, a partire dal mese di aprile.

"Siamo sempre impegnati nel reclutamento di personale appartenente al ruolo delle professioni, come testimoniato dalle politiche di assunzione svolte nell’anno 2022, che continueranno nel 2023 con particolare attenzione al ruolo infermieristico. Ruolo fondamentale nella presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia" ha commentato la dottoressa Silvia Scelsi, direttrice Uoc Direzione delle Professioni Sanitarie dell’Istituto Giannina Gaslini.